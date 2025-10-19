Индонезија Гәззадакы Сојгырыма ҝөрә Исраил идманчыларына виза вермәкдән имтина едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тһе Ынсидер-ин мәлуматына ҝөрә, Октјабрын 17-дә Бејнәлхалг Олимпија Комитәси Индонезијанын бу ил Ҹакартада кечириләҹәк бәдии ҝимнастика үзрә дүнја чемпионатында иштирак етмәли олан исраилли идманчылара виза вермәкдән имтина етмәк гәрарыны тәнгид едән бәјанат јајыб.
“БОК-ун әсас мөвгеји ајдындыр: Бүтүн ујғун идманчылар, командалар вә идман рәсмиләри Олимпија Хартијасына вә Олимпија Һәрәкатыны тәнзимләјән ајры-сечкилијә јол вермәмәк, мухтаријјәт вә сијаси нејтраллыг принсипләринә ујғун олараг, ев саһиби өлкә тәрәфиндән һеч бир ајры-сечкилик олмадан бејнәлхалг идман јарышларында вә тәдбирләриндә иштирак едә билмәлидирләр”.
Бундан әввәл билдирилмишди ки, Индонезија һөкумәти атәшкәс разылашмасынын артыг тәсдигләнмәсинә бахмајараг, Исраилин Гәзза золағында кечирдији һәрби әмәлијјатлара ҝөрә Исраил командасына виза вермәкдән имтина едиб.
Идман Арбитраж Мәһкәмәси (ҸАС) Исраил Ҝимнастика Федерасијасынын Бејнәлхалг Ҝимнастика Федерасијасыны "Исраилин чемпионатда иштиракына зәманәт вермәк үчүн лазыми тәдбирләр ҝөрмәјә" вә ја ону "тәхирә салмаға вә ја ләғв етмәјә" мәҹбур етмәјә чалышан вәсатәтини рәдд едиб. Мәһкәмә вәсатәти “ИҜФ-ин јурисдиксијасындан кәнарда” олдуғуну әсас ҝәтирәрәк рәдд едиб.
Реутерс-ин хәбәр вердији кими, Исраил Ҝимнастика Федерасијасы Исраиллә дипломатик әлагәләри олмајан, әсасән мүсәлман өлкәси олан Индонезијада кечириләҹәк Дүнја Чемпионатында иштирак едәҹәјини елан етдикдән сонра Ислам дин хадимләри шурасы наразылығыны билдириб вә исраиллиләрин јарышлара бурахылмамасыны тәләб едиб.
