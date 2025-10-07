Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Ливанын "Әл-Әхбар" гәзети Сурија сечкиләри илә бағлы јазыб: Сурија мүвәггәти һөкумәтинин башчысы Әл-Ҹолани ләгәбли Әһмәд Әл-Шәра адлы террорчу парламент үзвләринин үчдә икисини сечмәк вә галан үчдә бирини бирбаша тәјин етмәк үчүн сахта сечки кечирди; мәһдуд леҝитимлији олан кечид моделинин формалашмасына сәбәб олан просес.
Ливанын “Әл-Әхбар” гәзети Сурија мүвәггәти һөкумәтинин башчысы Әбу Мәһәммәд Әл-Ҹолани ләгәбли Әһмәд Әл-Шара адлы террорчунун 250 нүмајәндәнин үчдә икисини сечмәк, диҝәр үчдә бирини исә бирбаша тәјин етмәк үчүн парламент сечкиләри кечирдијини јазыб.
Сечкиләр кечид һакимијјәтинин нәзарәтиндә олан вә реал халгын иштиракы олмајан әразиләрдә кечирилиб, күрдләрин нәзарәтиндә олан әразиләр вә Свејда әјаләти исә сечкиләрдә иштирак етмәјиб. Сәсвермә просеси бир нечә саат давам едиб вә тәјин олунмуш сечки комиссијалары васитәсилә һәјата кечирилиб.
Әл-Әхбар хәбәр верир ки, террорчу әл-Ҹолани, сечкиләри “тарихи” адландырыб вә бунун мүһарибәдән сијаси мәкана кечид олдуғуну гејд едиб. Бунунла белә, Сурија Милли Коалисијасы вә мүхалифәт груплары сечкиләри шәффафлығын вә демократик принсипләрин олмамасы кими гијмәтләндирәрәк, онлары һакимијјәт үзәриндә монополијанын мөһкәмләнмәси вә милли групларын арадан галдырылмасы ҹәһди кими гијмәтләндирибләр. Бу груплар белә бир просесин Суријанын парчаланмасына ҝәтириб чыхара биләҹәји барәдә хәбәрдарлыг едибләр.
