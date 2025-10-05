Әлҹәзаирли фәал: Исраил һәбсханасында 2 ҝүн һәбс 2 ил һәбсә бәрабәрдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сәмуд донанмасында иштирак едәрк, сионист әсҝәрләр тәрәфиндән һәбс едилән әлҹәзаирли фәал режим һәбсханаларында олмағын изтирабларындан данышыб.
"Руссиа Тодај" аҝентлијинин вердији хәбәр ҝөрә, Сәмуд донанмасында иштирак едәрк, сионист әсҝәрләр тәрәфиндән һәбс едилән вә сионист һәбсханасына көчүрүлән әлҹәзаирли сијаси фәал Әбдүлрәззаг Мокри вурғулајыб ки, онун үчүн бу һәбсханалардакы фәләстинли мәһбусларын ағры вә изтирабларынын ајдын мәнзәрәси ајдынлашыб.
О, әлавә едиб: "Исраил әсҝәрләринин зүлм вә алчалдылмасынын шиддәтини һисс етдијимиз заман орада идик. Һәтта хәстәләрин дәрман алмасына мане олдулар. 2 ҝүн Исраил һәбсханаларында олдуг, амма 2 ил бизим үчүн кечди".
Мокри сионист әсҝәрләрин әлиндән азад едилдикдән сонра тәјјарә илә Түркијәјә апарылыб.
О дејиб: “Биз мәгсәдимизә наил олдуг, о да Исраилин тәҹавүзүнү ифша етмәк иди”.
Гејд едәк ки, 11 әлҹәзаирли фәал һәлә дә Исраил һәбсханаларында сахланылыр.
