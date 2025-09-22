Ҝенерал-мајор Мусәви: Истәнилән тәһдидләрә вахтында вә гәтијјәтлә сарсыдыҹы ҹаваб верәҹәјик!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләринин Баш Гәрарҝаһ рәиси ҝенерал-мајор Әбдүлрәһим Мусәви Иранын истәнилән тәһлүкәјә вахтында вә гәтијјәтли ҹаваб вермәјә там һазыр олдуғуну вурғулајыб.
Ҝенерал-мајор Мусәви Мүгәддәс Мүдафиә Һәфтәси илә бағлы мүраҹиәтиндә вурғулајыб ки, сәккиз иллик Ираг-Иран мүһарибәси заманы дүшмән Иранын һәрби ҝүҹүнү, јерли мүдафиә имканларыны, реҝионал имканларыны вә Иран ордусунун гәти, мүтәнасиб силаһлы ҹавабыны үстәләјә билмәди.
О, дејиб: “Иран садәҹә пассив дејил, истәнилән тәһлүкәни милли, реҝионал вә бејнәлхалг ҝүҹүнү нүмајиш етдирмәк үчүн фүрсәтә чевирир.”
Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләринин Баш Гәрарҝаһ рәиси даһа сонра габагҹыл мүдафиә технолоҝијаларынын инкишафынын вә чәкиндирмә имканларынын артырылмасынын ваҹиблијини вурғулајыб.
Ҝенерал-мајор Әбдүлрәһим Мусәви, һибрид мүһарибәјә, хүсусән дә дүшмәнләр тәрәфиндән истифадә едилән когнитив мүһарибә стратеҝијаларына гаршы һазырлығын зәрурилијини гејд едиб.
Баш Гәрарҝаһ рәиси месажыны јекунлашдырараг, гүрурлу вә гәһрәман Иран халгыны әмин едиб ки, Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләри стратежи сүрпризләрә вә габагҹыл имканлара архаланараг, вахтында, гәти вә ҝүҹлү ҹавабларла дүнја мигјасында тиран вә залымларын истәнилән тәҹавүзү илә үзләшмәјә һазырдыр.
Sizin rəyiniz