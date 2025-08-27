  1. Ana səhifə
Витткофф: Путин вә Зеленски ҝөрүшә биләр

27 avqust 2025 - 11:44
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ-ын Гәрби Асија үзрә хүсуси нүмајәндәси билдириб ки, Вашингтон Русија вә Украјна президентләри арасында икитәрәфли ҝөрүшү еһтимал едир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Реутерс”ин мәлуматына ҝөрә, АБШ президенти Доналд Трампын Гәрби Асија үзрә хүсуси нүмајәндәси Стив Виткофф Русија президенти Владимир Путинлә Украјна президенти Владимир Зеленски арасында икитәрәфли ҝөрүшүн мүмкүнлүјүнә ишарә едиб.

Фох Неwс-а данышан Витткофф, "Дүшүнүрәм ки, бу, јәгин ки, икитәрәфли ҝөрүшә ҝедәҹәк" дејиб.

Витткофф һәмчинин дејиб ки, "Мәним шәхси фикрим будур ки, президент Доналд Трамп разылашманы јекунлашдырмаг үчүн данышыглар апармалы олаҹаг".

