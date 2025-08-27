Витткофф: Путин вә Зеленски ҝөрүшә биләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Реутерс”ин мәлуматына ҝөрә, АБШ президенти Доналд Трампын Гәрби Асија үзрә хүсуси нүмајәндәси Стив Виткофф Русија президенти Владимир Путинлә Украјна президенти Владимир Зеленски арасында икитәрәфли ҝөрүшүн мүмкүнлүјүнә ишарә едиб.
Фох Неwс-а данышан Витткофф, "Дүшүнүрәм ки, бу, јәгин ки, икитәрәфли ҝөрүшә ҝедәҹәк" дејиб.
Витткофф һәмчинин дејиб ки, "Мәним шәхси фикрим будур ки, президент Доналд Трамп разылашманы јекунлашдырмаг үчүн данышыглар апармалы олаҹаг".
Sizin rəyiniz