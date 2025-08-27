  1. Ana səhifə
Белчикада журналистләр фашист Исраил режиминин Гәззада төрәтдији гырғынлара етираз едибләр

27 avqust 2025 - 12:11
Xəbər kodu: 1720982
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фәләстин Һөкумәтинин Гәззадакы Медиа Офисиндән верилән јазылы ачыгламада 7 октјабр 2023-ҹү илдән бәри гатил Исраил ордусунун һүҹумлары нәтиҹәсиндә Гәзза золағында өлдүрүлән журналистләрин сајы 246-ја чатыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Брүсселдә фәалијјәт ҝөстәрән бејнәлхалг вә Белчикада фәалијјәт ҝөстәрән журналист тәшкилатларынын үзвләри сионист режимин журналистләрә гаршы гәтлиамларына сон гојулмасы тәләби илә етираз аксијасы кечирибләр.

Шәһәрин мәркәзиндәки Монт Дес Артс мејданына вә әлләриндә “Журналистләрин гәтлиамыны дајандырын”, “Биз һәмкарларымызла һәмрәјик”, “Журналистика ҹинајәт дејил” јазылмыш плакатлар тутан журналистләр, сионист режимин сојгырымы илә бағлы дүнјаны мәлуматландырараг, өлдүрүлән һәмкарларынын адларыны бир-бир охујублар.

Фәләстин Һөкумәтинин Гәззадакы Медиа Офисиндән верилән јазылы ачыгламада 7 октјабр 2023-ҹү илдән бәри гатил Исраил ордусунун һүҹумлары нәтиҹәсиндә Гәзза золағында өлдүрүлән журналистләрин сајы 246-ја чатыб.

