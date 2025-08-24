Ирландија президенти БМТ-ни Гәззаја һәрби мүдахилә етмәјә чағырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын базар ҝүнү сионист режиминин “Жерусалем Пост” гәзетинә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, Ирландија президенти Мајкл Һиггинс Гәзза золағына һуманитар јардымын чатдырылмасыны тәмин етмәк үчүн БМТ-ни бејнәлхалг гүввә јаратмаға чағырыб.
Һиггинс Ирландија Милли Телевизијасына мүсаһибәсиндә сионист режим тәрәфиндән Гәзза золағында фәләстинлиләрин сојгырымыны дүнја тарихиндә “кәдәрли дөвр” вә демократија үчүн тәһлүкә кими гијмәтләндириб.
О, даһа сонра БМТ Низамнамәсинин VII фәслинә ишарә етди, бу фәсил Тәһлүкәсизлик Шурасына дүнјада мүнагишәләрин һәлли үчүн һәрби ҝүҹдән истифадәјә иҹазә вермәк үчүн јеҝанә сәлаһијјәт верир.
Јардымын Гәззаја чатмасыны тәмин етмәк үчүн Һиҝҝинс дејиб: “Баш Ассамблејанын комитәсинин мүәјјән фаизи буну дәстәкләсә, һәтта Тәһлүкәсизлик Шурасы вето һүгугундан истифадә едәрәк јардымын гаршысыны алса белә, Баш катиб бејнәлхалг гүввәләрин јарадылмасыны тәләб едә вә һуманитар јардымларын чатдырылмасына зәманәт верә биләр.”
Һиггинс бу мүсаһибәсиндә сионист режимин Иордан чајынын гәрб саһилинин әрази бүтөвлүјүнү ишғалетмәк үчүн атдығы аддыма ишарә едәрәк, “јијәсиз дүнја”нын “демократија үчүн ән ҹидди тәһлүкә” олдуғуну вурғулајыб.
