БМТ: Гәззадакы мәктәбләрин 97%-и Исраилин бомбаламасы нәтиҹәсиндә дағыдылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Фәләстинли Гачгынлара Јардым вә Ишләр үзрә Аҝентлији (УНРWА) бу ҝүн рәсми олараг билдириб ки, Исраилин бомбардманы заманы бүтүн мәктәб биналарынын дағыдылмасы сәбәбиндән Гәзза золағында тәһсил системи тамамилә дағылмаг әрәфәсиндәдир.
УНРWА Х-дәки (кечмиш Тwиттер) рәсми сәһифәсиндә әлавә едиб: “Бу јахынларда Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Пејк Мәркәзи тәрәфиндән дәрҹ едилмиш пејк шәкилләри ҝөстәрир ки, УНРWА мәктәбләри дә дахил олмагла 10 мәктәбдән 9-нун там јенидәнгурмаја вә ја әсаслы тәмирә еһтијаҹы вар.”
БМТ-нин Һуманитар Мәсәләләр үзрә Координасија Офиси һәмчинин елан едиб ки, өтән ај пејкдән чәкилмиш ҝөрүнтүләрә әсасланан сон зәрәр гијмәтләндирмәси Гәззада тәһсил мүәссисәләринин 97 фаизинин дағыдылдығыны вә онларын 91 фаизинин јенидән ачылмасы үчүн там јенидәнгурмаја еһтијаҹ олдуғуну ҝөстәрир.
