Шимали Кореја Ҹәнуби Кореја гошунларыны сәрһәд јахынлығында атәши ачмагда иттиһам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пхенјан Ҹәнуби Кореја гүввәләрини сәрһәдин мөһкәмләндирилмәси лајиһәси чәрчивәсиндә Шимали Кореја гошунларына хәбәрдарлыг атәши ачмагда иттиһам едиб. Вә Сеула хәбәрдарлыг едиб ки, онун һәрәкәтләри ҝәрҝинлији “идарәолунмаз” сәвијјәләрә чатдыра биләр.
Шимали Корејанын рәсми Мәркәзи Хәбәр Аҝентлији (КҸНА) шәнбә ҝүнү билдириб ки, Ҹәнуби Кореја өзүнүн “һәрби мүнагишәјә тәһрик” кими гијмәтләндирдији “гәсдән вә әввәлҹәдән дүшүнүлмүш” тәхрибатчы һәрәкәтләрини дајандырмалыдыр.
Бу һәфтәнин әввәлиндә баш верән һадисәни "ҹидди тәхрибат" кими характеризә едән Ко дејиб: “Ҹәнуби Кореја ордусунун Шимали Кореја гүввәләринә 10-дан чох хәбәрдарлыг атәши ачыб.”
Ҹәнуби Кореја ордусу шәнбә ҝүнү вердији ачыгламада әсҝәрләринин Шимали Кореја гошунларынын гыса мүддәт әрзиндә сәрһәди кечдијини вә бундан сонра хәбәрдарлыг атәши ачдығыны иддиа етдијини етираф едиб.
