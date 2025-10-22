Галибаф: Иран вә Ираг арасында тәһлүкәсизлик сазишинин иҹрасы давамлы икитәрәфли тәһлүкәсизлијин әсасыны гојур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәдбағыр Галибаф Ирагын Милли Тәһлүкәсизлик мүшавири Гасым әл-Әрҹи илә ҝөрүшдә ики өлкә арасында имзаланмыш тәһлүкәсизлик сазишинин иҹрасынын зәрурилијини вурғулајыб.
Галибаф ҝөрүш заманы билдириб: Бу сазиш һәр ики өлкә вә реҝион үчүн давамлы вә узунмүддәтли тәһлүкәсизлијин тәмин олунмасы истигамәтиндә ҹидди аддымын башланғыҹыдыр.
Милли Мәҹлисин сәдри гејд едиб ки, Иран вә Ираг арасында икитәрәфли вә реҝионал әмәкдашлыглар хүсуси әһәмијјәт кәсб едир:
Биз мүнасибәтләримизи даһа да дәринләшдирмәли вә билмәлијик ки, тәһлүкәсизлик сазишләри Ислам дүнјасы вә үммәтинин бирлијинә гаршы мөвҹуд тәһлүкәләрә гаршы бүтөвлүјүн горунмасы мәгсәдини дашыјыр.
Гасым әл-Әрҹи исә ҝөрүшдә Иран вә Ираг арасында мүнасибәтләри чох сәмими адландырараг дејиб: Биз һесаб едирик ки, Иранын тәһлүкәсизлији илә Ирагын тәһлүкәсизлији бир-биринә бағлыдыр. Теһранла имзаланмыш тәһлүкәсизлик сазишинә садигик вә бу истигамәтдә данышыгларын давам етдирилмәсини ваҹиб сајырыг.
