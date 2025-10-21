Такаичи Јапонијанын илк гадын баш назири олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Вашинҝтон Пост”ун мәлуматына ҝөрә, Јапонија парламенти өлкәнин јени баш назирини мүәјјән етмәк үчүн кечирилән рәсми сечкиләрдән сонра Санае Такаичи Јапонијанын илк гадын баш назири сечиб.
Әввәлләр Јапонијанын баш назири постуна ән ҹидди намизәд һесаб едилән 64 јашлы Такаичи инди рәсми олараг Јапонија тарихиндә илк гадын вәзифәсинә јијәләниб.
Јапонијанын кечмиш баш назири Шигеру Ишиба буҝүнкү сечкидән әввәл кабинети илә бирликдә истефа вериб.
