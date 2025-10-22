ИИР Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһ рәиси америкалыларын Ирагын ишғалы илә бағлы уғурсуз планына ишарә едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Ираг һөкумәтинин милли тәһлүкәсизлик үзрә мүшавири Гасим Әл-Әрәҹинин башчылыг етдији јүксәк рүтбәли Ираг нүмајәндә һејәти Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһында Силаһлы Гүввәләрин команданы ҝенерал-мајор Сејид Әбдүлрәһим Мусәви илә ҝөрүшүб вә мүзакирәләр апарыб.
Ҝенерал-мајор Мусәви ҝөрүшүн әввәлиндә ики халг арасында дәрин гардашлыг олдуғуну вурғулајараг деди: Америкалыларын ән мүһүм нараһатлыгларындан бири Иран вә Ираг халгы арасында олан бу гардашлыг вә рәғбәтдир ки, бунун тәсир вә фајдаларыны дүшмәнләр јахшы анлајыблар.
Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһ рәиси америкалыларын Ирагын ишғалындакы мәнфур планына тохунараг дејиб: Әҝәр сионист режим вә АБШ-ын Иран Ислам Республикасына гаршы сон һүҹумлары баш вермәсәјди, бәлкә дә АБШ-ын Ираг фәзасына нәзарәт етмәк нијјәтләри һәр кәсә ачыг-ашкар ҝөрүнмәзди.
Ҝенерал-мајор Мусәви һабелә ики өлкә арасында тәһлүкәсизлик сазишинин там шәкилдә һәјата кечирилмәсинин зәрурилијини вурғулајыб.
Ирагын милли тәһлүкәсизлик мүшавири реҝионда тәһлүкәсизлијин даһа еффектив горунмасы үчүн һәрби, сијаси вә игтисади әмәкдашлығын сәвијјәсинин јүксәлдилмәси зәрурәтини вурғулајараг, Ираг һөкумәти вә мухтаријјәт һөкумәтин Иранын тәһлүкәсизлијинин ваҹиблији илә бағлы мөвгејини вурғулады вә деди: Биз Иран Ислам Республикасы илә тәһлүкәсизлик сазишинин мүддәаларынын һәјата кечирилмәсинә садигик.
Гасим Әл-Әрәҹи әлавә едиб: Һеч бир өлкәјә Ирагын әрази бүтөвлүјүндән истифадә едәрәк гоншу өлкәләрин, хүсусилә дә Иран Ислам Республикасынын тәһлүкәсизлијинә гаршы һәрәкәт етмәјә иҹазә верилмир.
Иҹласда иштирак едән Ираг Күрд Мухтаријјәти Рәһбәрлијинин дахили ишләр назири дә һөкумәтин ики өлкә арасында тәһлүкәсизлик разылашмасынын һәјата кечирилмәси, о ҹүмләдән Шимали Ирагдакы силаһлы анти-ингилабчы групларын тәрксилаһ едилмәсини давам етдирмәк әзминдә олдуғуну вурғулајыб вә дејиб: Мухтаријјәт әразиси Иран Ислам Республикасына гаршы һәрәкат мәнбәји олмајаҹаг.
