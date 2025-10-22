Сәрһәдсиз Репортјорлар тәшкилаты хариҹи журналистләрин Гәззаја бурахылмасына чағырыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сәрһәдсиз Репортјорлар тәшкилаты Гәзза золағындакы вәзијјәти вә Исраил ордусунун ики илдән артыгдыр бөлҝәјә гаршы апардығы дағыдыҹы вә ҹинајәткар мүһарибәнин нәтиҹәләрини ишыгландырмаг үчүн Гәзза золағынын хариҹи медиа вә журналистләрә ачылмасыны истәјиб.
Тәшкилат Хариҹи Мәтбуат Ассосиасијасынын сәрһәдләрин мүстәгил журналистләрә ачылмасыны тәләб едән гануни петисијасына гошулдуғуну ачыглајыб.
Сәрһәдсиз Репортјорлар тәшкилаты гејд едиб ки, бејнәлхалг журналистләрин Гәзза золағына дахил олмасынын гаршысынын алынмасы фәләстинли журналистләри даһа да тәҹрид едир, онлары Исраил режиминин мәһветмә вә дезинформасија кампанијалары илә үз-үзә гојур. Бундан әлавә, Гәзза золағында баш верәнләри ишыгландыраркән онларын саһәдә үзләшдији бөјүк рискләр дә мөвҹуддур.
Sizin rəyiniz