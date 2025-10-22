Әрдәбил - Иранын Гафгаза ихраҹынын Гызыл Гапысы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәрбајҹан Республикасы илә ортаг сәрһәдләри олан Әрдәбил вилајәти узун мүддәтдир ки, Иран вә Гафгаз арасында мүһүм рабитә вә тиҹарәт јолларындан бири олуб вә Әрдәбил вилајәтинин шималындакы Биләсувар ҝөмрүјү дә кечмишдә тиҹарәт карванларынын кечдији вә сәрһәдин һәр ики тәрәфиндәки инсанлар арасында мал мүбадиләси јери олуб.
1970-1990-ҹы илләрдә Әрдәбилин сәрһәд тиҹарәти әнәнәви олараг јерли базарлар, јемәк, ҝејим вә сәнәткарлыг тиҹарәти формасында һәјата кечирилирди вә бөлҝә әһалиси сәрһәд паспортларындан кичик вә аиләви тиҹарәтлә мәшғул олурду ки, бу да сәрһәд сакинләринин ҝүзәранында мүһүм рол ојнады.
2000-ҹи илләрдән башлајараг Биләсувар ҝөмрүјүнүн инкишафы, сәрһәд терминалларынын тикинтиси, нәглијјат инфраструктурунун тәкмилләшдирилмәси илә Әрдәбилин сәрһәд тиҹарәти јени мәрһәләјә гәдәм гојмуш, кәнд тәсәррүфаты мәһсуллары, тикинти материаллары, сүд мәһсуллары, сәнаје аваданлыгларынын Азәрбајҹан Республикасына ихраҹы артмыш, Әрдәбил өлкәнин гејри-рәсми ихраҹ маршрутларындан биринә чеврилмишдир.
Әрдәбилин Азәрбајҹан Республикасына ән мүһүм ихраҹ имканлары
Игтисади ҝөстәриҹиләрә ҝөрә өлкәнин мәһрум әјаләтләриндән бири олмасына бахмајараг, Әрдәбил вилајәти чох јахшы инвестисија имканларына маликдир; 400 милјон әһалиси олан Гафгаз вә Аврасијаја гоншу олан кәнд тәсәррүфаты, туризм вә сәнаје секторларында сәрмајә гојулушу имканлары инвесторлар үчүн јахшы фүрсәтдир.
Вилајәтин фәал сәрһәд терминалы кими Биләсувар Ҝөмрүјү кәнд тәсәррүфаты, сәнаје вә һејвандарлыг мәһсулларынын ихраҹында әсас рол ојнајыр. Бу ҝөмрүк өз инфраструктуруну инкишаф етдирәрәк јүксәк һәҹмдә тиҹарәт мүбадиләсини гәбул етмәјә һазырдыр. Ҹари илин 6 ајында Биләсувар сәрһәд терминалындан өтән илин мүвафиг дөврү илә мүгајисәдә үч фаиз артымла 386 мин 328 тон мал вә јүк ихраҹ едилиб.
Мәркәзи Биләсуварда јерләшән Әрдәбил Сәнаје ХИЗ-и хариҹи вә дахили инвестисијаларын ҹәлб едилмәси вә гоншу өлкәләрә ихраҹын асанлашдырылмасы мәгсәди илә инкишаф етдирилир вә Иранын Гафгазда ихраҹ мәркәзинә чеврилә биләр.
Ҝөмрүк статистикасына ҝөрә, Биләсувар сәрһәдиндән һәр ил милјонларла долларлыг мал ихраҹ едилир вә бу тиҹарәт әјаләтдә бирбаша вә долајы јолла мәшғуллуг јаратмагла јанашы, емал, габлашдырма вә дашыма сәнајесинин инкишафына да өз төһфәсини вериб.
Азәрбајҹан Республикасы илә тиҹарәти инкишаф етдирмәк үчүн һөкумәт тәдбирләри
Сәрһәд дипломатијасы јүк транзитинин активләшдирилмәси, јүкләрин рәсмиләшдирилмәсинин асанлашдырылмасы вә бејнәлхалг дашымаларын инкишафы мәгсәдилә Азәрбајҹан тәрәфи илә кечирилән бирҝә ҝөрүшләрдә активләшдирилиб вә Әрдәбил валиси дә Азәрбајҹан Республикасына сәфәри заманы сәрһәд имканлары вә ондан игтисади истифадәнин зәрурилији мәсәләсини галдырыб.
Мәсуд Имами Јеҝанәнин сөзләринә ҝөрә, мәсләһәтләшмәләр давам едир вә јахын ҝәләҹәкдә Азәрбајҹан Республикасы рәсмиләринин Биләсуварда иштиракы илә ики тәрәф арасында сәрһәд тиҹарәтинин гурулмасы, хүсусилә дә сәрһәддә јерләшән Азадлу кәндиндә данышыглар давам етдириләҹәк.
Нәглијјат инфраструктурунун инкишафы саһәсиндә Әрдәбилдән Азәрбајҹан Республикасына ихраҹ маршрутунун даһа интенсив олмасы үчүн дәмир јолунун чәкилмәси, ҝөмрүкләрин тәҹһиз едилмәси, нәглијјат маршрутларынын тәкмилләшдирилмәси планлары һәјата кечирилир вә тамамланыр.
Сон илләрдә Әрдәбил вә Азәрбајҹан Республикасынын рәсмиләри арасында нәглијјатын асанлашдырылмасы, тарифләрин ашағы салынмасы, реҝионал тиҹарәтин инкишафы мәгсәди илә бирҝә ҝөрүшләр кечирилмиш вә бу әмәкдашлығын давам етдирилмәси ики өлкә арасында мүбадиләләрин һәҹминин артмасына вә игтисади әлагәләрин ҝенишләнмәсинә зәмин јаратмышдыр.
Емал вә бир-бирини тамамлајан сәнаје саһәләринә сәрмајәләрин ҹәлб едилмәси Әрдәбил вилајәтинин идарәчиләринин ҹидди мәшғул олдуглары башга бир мәсәләдир вә
кәндтәсәррүфаты вә минерал мәһсулларын дәјәр зәнҹирини тамамламаг мәгсәди илә һөкумәт јерли вә хариҹи инвесторлар үчүн хүсуси имканлар нәзәрдән кечирмишдир.
