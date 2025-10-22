Иран Ислам Республикасы Футбол Федерасијасы сионист режимин Фәләстинә һүҹумуну писләјиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, сионист режимин Фәләстинин мүхтәлиф бөлҝәләринә һүҹумларынын ҝүҹләнмәси вә чохлу сајда мүдафиәсиз инсанын шәһадәтә јетирилмәләриндән сонра Иран Ислам Республикасы Футбол Федерасијасы рәсми бәјанат јајараг, бу гејри-инсани һәрәкәти гәти шәкилдә писләјиб.
Бәјанатда дејилир: Иранын футбол иҹтимаијјәти ҝүнаһсыз Фәләстин халгына гаршы төрәдилән бу вәһши ҹинајәтләри писләјир вә мәзлум вә мүгавимәтчи Фәләстин халгыны дәстәкләдијини бәјан едир.
