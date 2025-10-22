  1. Ana səhifə
Иран Ислам Республикасы Футбол Федерасијасы сионист режимин Фәләстинә һүҹумуну писләјиб

22 oktyabr 2025 - 17:24
Xəbər kodu: 1741691
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
ИИР Футбол Федерасијасы бәјанат јајараг, сионист режимин мәзлум Фәләстин халгына гаршы сон һүҹумларыны бәшәри вә идман дәјәрләри илә зиддијјәт тәшкил едән гејри-инсани бир һәрәкәт адландырыб вә бу ҹинајәтләрә дәрһал сон гојулмасынын ваҹиблијини вурғулајыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, сионист режимин Фәләстинин мүхтәлиф бөлҝәләринә һүҹумларынын ҝүҹләнмәси вә чохлу сајда мүдафиәсиз инсанын шәһадәтә јетирилмәләриндән сонра Иран Ислам Республикасы Футбол Федерасијасы рәсми бәјанат јајараг, бу гејри-инсани һәрәкәти гәти шәкилдә писләјиб.

Бәјанатда дејилир: Иранын футбол иҹтимаијјәти ҝүнаһсыз Фәләстин халгына гаршы төрәдилән бу вәһши ҹинајәтләри писләјир вә мәзлум вә мүгавимәтчи Фәләстин халгыны дәстәкләдијини бәјан едир.

