Мешкиншәһрдә “паты” наркотик алверчиләри һәбс едилиб

Полковник Никруз Сүлејмани чәршәнбә ахшамы ИРНА-ја мүсаһибәсиндә әлавә едиб: Иҹтимаи хәбәрләрдән сонра Мешкиншәһр Наркотикләрлә Мүбаризә Полисинин әмәкдашлары әјаләтин наркотикләрлә мүбаризә полиси илә әмәкдашлыг едәрәк, бу ҝүн Пәрихан кәндиндәки бағ евиндә паты наркотики ашкар етмәк үчүн ҝүҹлү вә чевик бир әмәлијјат кечирибләр.
О әлавә едиб: Наркотикләр гачагмалчылар вә өлүм алверчиләри илә мүбаризәнин ҝүҹләндирилмәсинә јөнәлмиш сосиал тәминат планынын иҹрасынын давамы олараг ашкар едилиб вә наркотик васитәләрин һазырланмасы вә јајылмасында ҹинајәт төрәтмиш ики нәфәр гануни проседурлар үчүн мәһкәмә органларына тәһвил верилиб.
