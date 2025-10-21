  1. Ana səhifə
21 oktyabr 2025 - 11:29
Xəbər kodu: 1741075
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Мәшһур фәләстинли әсирин анасы: “Фарс халгындан ҝәлән бир кишинин әли илә биз галиб ҝәләҹәјик”. Буну 40 ил бундан өнҹә ешитмишәм / Фото

Јениҹә азад едилмиш фәләстинли әсирин анасы оғлуна гәддар Исраил режимин һәбсханаларындан азад едилдикдән сонра илк ҝөрүшүндә Фәләстинин Гәләбәсинин јахын олдуғуну билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фарс Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, ушаг гатили, ганунсуз Исраил режиминин һәбсханаларындан азад едилән әсир Маһмуд әл-Аризәнин анасы илк видео зәнҝи заманы оғлуна бунлары дејиб:

“Ананын әзизи, биз Аллаһын әмри илә фарс халгындан ҝәлән бир кишинин әли илә галиб ҝәләҹәјик”.

 Маһмуд әл-Аризәнин анасы даһа сонра давам едәрәк дејиб: “Мән буну 40 ил бундан өнҹә ешитмишәм вә јадда сахламышам”.

Ҝилбоа һәбсханасындан гачмағын тәшкилатчысы олан Әл-Аризә отуз илдән сонра ҺӘМАС-ын тәкиди илә сионист режимин әсирлијиндән сәрбәст бурахылды вә ҺӘМАС илә Исраил арасында сон әсир мүбадиләси разылашмасы заманы дәрһал Мисирә сүрҝүн едилди.

Сәрбәст бурахылдыгдан сонра о, Иран Ислам Республикасына вә Мүгавимәт Охуна Фәләстин мәсәләсини дәстәкләдикләринә вә ишғалчы Исраил режими илә мүбаризә апардығына ҝөрә тәшәккүр едиб.

