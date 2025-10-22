Санксијаларын сәртләшдирилмәсинә бахмајараг, Шимал-Ҹәнуб дәһлизинин бирләшдирилмәсинә үстүнлүк верилир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чәршәнбә ҝүнү Бакыда кечирилән Рәшт-Астаранын (Шимал-Ҹәнуб Дәһлизи) чатышмајан һиссәсинә даир Иран, Азәрбајҹан вә Русијанын үчтәрәфли ҝөрүшүнә даир һөкумәтин коллеҝија иҹласы чәрчивәсиндә ханым Фәрзанә Садиг Малваҹерд әлавә едиб: Бу ҝөрүшдән сонра 15 милјон тон јүк дашынмасына зәманәт верилди вә гәрара алынды ки, нөвбәти үч ај әрзиндә автомобилләрин неҹә тәмин едиләҹәји илә бағлы јол хәритәси һазырлансын.
Ханым Садиг Малваҹерд бу ҝөрүшү ваҹиб сајыб вә дејиб: Илк дәфә олараг бу ҝөрүшдә Азәрбајҹан вә Русија тәрәфи иштирак едәҹәк, гуру јолу илә Ләнкәрандан Азәрбајҹанын Астарасына, Азәрбајҹанын Астарасындан көрпү илә Иранын Астарасына кечәҹәк вә һәр ики баш назирин мүавини дәмир јолу терминалындан јол терминалына гәдәр сәфәр едәҹәк вә орада мәтбуат нүмајәндәләри илә ҝөрүш кечириләҹәк вә әтрафлы мәтбуат конфрансы кечириләҹәк.
О әлавә етди: Бу ҝөрүшүн мүһүм тәсирләри тәкҹә милли сәвијјә вә Ҝилан әјаләти илә бағлы дејил, һәм дә реҝионал тәсирләрә маликдир ки, бүтүн дүнјада мәһдудијјәт вә гадағалара бахмајараг, санксијалар вә мәһдудијјәтләр фонунда Иранда белә бир һадисә баш верди.
