ҮСТ-үн реҝионал мүкафаты иранлы һәкимә тәгдим едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын (ҮСТ) гејри-јолухуҹу хәстәликләрин — о ҹүмләдән үрәк-дамар, шәкәрли диабет вә хәрчәнҝ хәстәликләринин — гаршысынын алынмасы вә идарә олунмасы саһәсиндәки реҝионал мүкафаты иранлы һәким, гидаланма үзрә мүтәхәссис вә Мәшһәд Тибб Елмләри Университетинин профессору Др. Мәҹиди Ғәјур Мубрәһенә тәгдим олунуб.
Др. Ғәјур Мубрәһен “Куһрут тәдгигаты” лајиһәсинин әсас иҹрачысыдыр. Бу тәдгигат Асијанын апарыҹы куһрут лајиһәләриндән бири кими таныныр вә хүсусилә гидаланманын үрәк-дамар хәстәликләринин јаранмасында ролу илә бағлы Иран вә бејнәлхалг сәвијјәдә мүһүм елми нәтиҹәләр ортаја гојуб.
О, һәмчинин Иранын UNESCO-нун Бејнәлхалг Тибби Елмләр вә Инсан Гидаланмасы Мәркәзинин тәсисчисидир. Бу мәркәз өлкә вә реҝион мигјасында гидаланма елми вә иҹтимаи сағламлығын инкишафында мүһүм рол ојнајыр.
