Трамп: "Чин бизимлә мүгавилә имзаламаса, 155% рүсум өдәјәҹәк"

21 oktyabr 2025 - 14:01
Xəbər kodu: 1741148
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ президенти Австралијанын баш назири илә ҝөрүшдә дејиб: Әҝәр Чин ҝәлән ајын 1-нә гәдәр бизимлә мүгавилә имзаламаса, 155% тарифләри өдәјәҹәк.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ президенти Доналд Трамп базар ертәси Пекинлә бағлы чыхышында дејиб: “Чин ҝәлән ајын 1-нә кими бизимлә мүгавилә имзаламаса, 155% тарифләри өдәјәҹәк. Чин бизә чох һөрмәт едир вә бизә чохлу тарифләр өдәјир. Мән Ҹәнуби Корејада Чин президенти илә ҝөрүшәҹәјәм.”

Трамп даһа сонра дејиб: “АБШ һәрби ҝәмиләрин сајындан башга һәр шејдә Чини габаглајыр. Мән ҝәлән илин әввәлиндә Чинә ҝедәҹәјәм.

Сонда о, дејиб: “Австралија илә суалты мүгавилә Чин үчүн дәстәк ола биләр. Тарифләр онлары дајандыран мүһарибәләрин дајандырылмасында әсас амил олмушдур.”

