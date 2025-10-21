Трамп: "Чин бизимлә мүгавилә имзаламаса, 155% рүсум өдәјәҹәк"

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ президенти Доналд Трамп базар ертәси Пекинлә бағлы чыхышында дејиб: “Чин ҝәлән ајын 1-нә кими бизимлә мүгавилә имзаламаса, 155% тарифләри өдәјәҹәк. Чин бизә чох һөрмәт едир вә бизә чохлу тарифләр өдәјир. Мән Ҹәнуби Корејада Чин президенти илә ҝөрүшәҹәјәм.”
Трамп даһа сонра дејиб: “АБШ һәрби ҝәмиләрин сајындан башга һәр шејдә Чини габаглајыр. Мән ҝәлән илин әввәлиндә Чинә ҝедәҹәјәм.
Сонда о, дејиб: “Австралија илә суалты мүгавилә Чин үчүн дәстәк ола биләр. Тарифләр онлары дајандыран мүһарибәләрин дајандырылмасында әсас амил олмушдур.”
