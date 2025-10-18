Пекин бир даһа АБШ-а сәсләнди: Тиҹарәтдә тәзјиг сијасәтинә сон гојун

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Һиндистанын “Фирст Пост” хәбәр порталында јајымланан Чинин ҮТТ-дәки нүмајәндәлијинин бәјанатында гејд олунур ки, Пекин АБШ-ни чохтәрәфли өһдәликләри позмагда, глобал тиҹарәт системинин етибарына хәләл ҝәтирмәкдә вә бејнәлхалг тиҹарәт гајдаларыны тәһриф етмәкдә иттиһам едир.
Бәјанатда, һәмчинин, АБШ-нин “тиҹарәтдә тәзјиг сијасәти” вә “сәнаје сијасәтиндә икили стандартлар” тәтбиг етмәклә Үмумдүнја Тиҹарәт Тәшкилатынын гајдаларыны поздуғу вә чохтәрәфли тиҹарәт механизмини зәифләтдији вурғуланыб.
Бу ачыглама, Чинин Тиҹарәт Назирлијинин иллик һесабатынын дәрҹ едилдији вахтла ејни замана тәсадүф едиб. Һесабатда да Вашингтонун ҮТТ-нин гајдаларына садиг галмадығы вә бунун бејнәлхалг тиҹарәт системинин сабитлијинә мәнфи тәсир ҝөстәрдији гејд олунур.
Гејд едәк ки, бундан бир нечә ҝүн өнҹә дә рәсми Пекин Трампын бу гәрарына сәрт реаксија вермишдир.
