Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Ассоҹиатед Пресс”ин мәлуматына ҝөрә, АБШ президенти Доналд Трамп Украјнанын давам едән мүһарибәдә Русијаны мәғлуб едә билмәјәҹәји илә бағлы гејри-мүәјјән ачыгламалар вериб.
Трампын сон ачыгламасы Кијевлә бағлы әввәлки шүбһәләрини даһа да артырды вә бу елә бир һалда баш верир ки, о, Украјна мүһарибәсинә сон гојмаг мәгсәдилә јахын һәфтәләрдә Маҹарыстанын пајтахты Будапештдә Русија президенти Владимир Путинлә јенидән ҝөрүшмәји планлашдырыр.
Ағ Евдә Австралијанын баш назири Ентони Албанесе илә ҝөрүшүндән әввәл Трамп журналистләрә дејиб: “Онлар (Украјна) һәлә дә галиб ҝәлә биләрләр. Бунун баш верәҹәјини дүшүнмүрәм, амма галиб ҝәлә биләрләр.”
Трамп өтән ај Украјнанын әразиләрини вермәли олдуғу вә Русијанын ишғал етдији бүтүн әразиләри ҝери алмаға гадир олдуғу барәдә чохданкы мөвгејини дәјишди. Бунунла белә, кечән һәфтә Путинлә узун сөһбәтдән вә даһа сонра Украјна президенти Зеленски илә ҝөрүшдән сонра Трамп Кијев вә Москваны “ҹәбһә хәттиндә дөјүшләри дајандырмаға” вә мүһарибәјә сон гојмаға чағырараг курсуну јенидән дәјишди.
О, һәмчинин Украјнанын мүһарибәдәки шансларыны пис дәјәрләндириб вә дејиб: “Мән һеч вахт демәмишәм ки, онлар галиб ҝәләҹәкләр. Дедим ки, едә биләрләр. Һәр шеј ола биләр. Билирсиниз, мүһарибә чох гәрибә бир шејдир!”
Sizin rəyiniz