Иранлы Назир: Санксијалар – глобал сағламлыг үчүн сәссиз, лакин өлүмҹүл тәһдид

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Сәһијјә Назири Мәһәммәдрза Зәфәргәнди бејнәлхалг санксијаларын иҹтимаи сағламлыг үзәриндәки фәлакәтли нәтиҹәләри илә бағлы јајымладығы бәјанатда хәбәрдарлыг едәрәк, санксијалары “сәссиз сағламлыг бөһраны” адландырыб.
Назир билдириб ки, бу санксијалар мүлки инсанларын һәјатыны бирбаша тәһлүкә алтына алыр вә бејнәлхалг иҹтимаијјәтдән тәҹили һәрәкәтә кечмәји тәләб едиб.
Бәјанатда гејд олунур: “Санксијаларын сәбәб олдуғу инсан тәләфаты мүһарибәләрдәки иткиләрлә мүгајисә олуна биләр, бәзән исә онлары да өтүр. COVID-19 пандемијасы дөврүндә ваксинләрә вә дәрманлара гејри-бәрабәр чыхыш бу фаҹиәнин јалныз ҝөрүнән һиссәси иди. Бу ҝүн исә хәрчәнҝ хәстәләри јарымчыг галан мүалиҹәләрлә үзләшир, сәһијјә системләри диализ вә КТ апаратлары үчүн еһтијат һиссәләри тапмагда чәтинлик чәкирләр.”
Бәјанатда даһа сонра вурғуланыр: “Бунлар техники проблемләр дејил, һәтта һуманитар мәгсәдли истисналары да позан малијјә вә банк мәһдудијјәтләринин бирбаша нәтиҹәләридир.”
