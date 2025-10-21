Чин Австралијаја сәрт хәбәрдарлыг етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чин ордусунун сөзчүсү базар ертәси елан едиб ки, Чин Халг Азадлыг Ордусунун Ҹәнуб Команданлығы Шисһагундао үзәриндә Чин һава мәканына ганунсуз дахил олан Австралијаја мәхсус П-8А һәрби тәјјарәсини өлкәдән чыхарыб.
Сөзчү Австралијанын һәрәкәтләринин Чинин суверенлијини ҹидди шәкилдә поздуғуну, дәниз вә һава гәзалары үчүн бөјүк риск јаратдығыны вурғулајыб.
Ли Жианжиан бу барәдә дејиб: “Биз Австралијаја хәбәрдарлыг едирик ки, өз ганун позунтуларыны вә тәхрибатчы һәрәкәтләрини дәрһал дајандырсын. Ордумуз даим јүксәк дөјүш һазырлығында олаҹаг, милли суверенлији вә тәһлүкәсизлији, еләҹә дә реҝионал сүлһ вә сабитлији гәтијјәтлә горујаҹаг.”
