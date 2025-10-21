Маһмуд әл-Аризәнин Исраил һәбсханаларындакы шәраит вә Ҝилбоа һәбсханасындан гачдығы ҝүн һаггында мәлуматы \ Видео + Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тәсним Хәбәр Аҝентлијинин Бејнәлхалг Групунун мәлуматына ҝөрә, азадлыға чыхан фәләстинли мәһбус Маһмуд әл-Аризә Әл-Мәјадин телеканалына мүсаһибәсиндә фәләстинли мәһбусларын Исраил һәбсханаларында јашадыглары чәтин шәртләрдән данышыб вә “Азадлыг тунели” әмәлијјатынын тәфәррүатларыны данышыб.
Мәһмуд Әл-Аризә һәбсханада бүтүн рабитә васитәләринин кәсилдијини вә “Азадлыг тунели” әмәлијјатында (2021-ҹи илдә дүнјаны шока салан сионист режимин Ҝилбоа һәбсханасындан гачыш) иштирак едән мәһбусларын һеч бир мәлуматын һәбсханадан хариҹә, дүнјаја чатмамасы үчүн диҝәр мәһбуслардан ајрылдығыны дејиб.
О, әлавә едиб ки, Фәләстин Мүгавимәти илә Исраил арасындакы әввәлки сөвдәләшмәдә һәбсхана нәзарәтчиләри она азадлыға чыхаҹағыны дејибләр, амма ҝедәндә ону дөјүбләр вә мәлум олуб ки, она психоложи тәзјиг ҝөстәрмәк үчүн јалан данышыблар.
Әл-Аризә буну белә изаһ едиб: “Биз ешитдик ки, мәһбуслар дөјүлүр, ишҝәнҹәләрә мәруз галыр, әл вә ајаглары бағланыр, һәбсхана ҝөзәтчиләр исә фәхрлә Гуранлары ҹырыр”.
О, һәбсхана мүдиринин һәбсхана нәзарәтчиләринин гәрарларына гаршы чыха билмәјәҹәјини дејәрәк билдириб ки, һәбсхана мүһафизәчиләринә дејирди: "Истәдијинизи един, амма камера гаршысында јох."
Әл-Аризә гејд едиб ки, Исраилин дахили тәһлүкәсизлик назири Итамар Бен-Гафир Неҝев һәбсханасына баш чәкиб вә мәһбусларла неҹә рәфтар едилдијини өјрәнмәк истәјиб вә ишҝәнҹәләрә өзү нәзарәт едиб.
О, даһа сонра бир ҝүн Меҝиддо һәбсханасындан азад едилдијини вә “мәһбусларла ҝөрүшдүјүнү вә онларын јүксәк әһвал-руһијјәсинә һејран олдуғуну” сөјләди. Вә бир даһа вурғулады: “Мән азад јашамышам, ишғалы рәдд едирәм вә һәбс олундуғум илк андан һәмишә азадлыг һаггында дүшүнмүшәм”.
Әл-Аризә әлавә едиб ки, “Әл-Әгса туфаны” ҝүнү партлајыш сәсләри бөлҝәни силкәләди вә “Әл-Гәссам Бригадаларынын сәһнәләрини ҝөрәндә чох севиндик”. О, мүалиҹәјә еһтијаҹы олан Јагуб Гадери (Азадлыг тунели әмәлијјатынын иштиракчысы) башда олмагла әсир гардашларымызы ҝеридә гојмағын чох чәтин олдуғуну билдириб.
Әл-Аризә әлавә етди: “Мәрван әл-Бәргути вә Сәадәт кими диҝәр лидерләрин азад едиләҹәјинә бөјүк үмидләр бәсләјирдик, бу, бөјүк бир һадисә иди”. О, лидерләрин шәһид олмасы хәбәринин ағрылы олдуғуну, лакин “биз инанырыг ки, лидерләр ганларыны гурбан верәндә бу, бизи гәләбәјә апарыр”, дејәрәк билдирди: “Гәззалылар фәдакарлыг етдиләр ки, биз хошбәхт олаг, буна ҝөрә дә онларын сәјләринин нәтиҹәсини ҝөрмәкдән хејли хошбәхт олаҹағыг.”
“Азадлыг Тунели” әмәлијјаты
Ҝилбоа һәбсханасындан гачышын тәфәррүатлары илә бағлы Әл-Аризи дејиб: “Тунелин гапысыны сындырандан сонра ону бағламағы дүшүндүм, амма сонра анладым ки, лөвһәни сындырмаг бизим хејримизәдир”. О изаһ етди: “Бетону сындырыб јерин алтына дүшәндә өзүмүзү о андан азад һисс етдик”.
Әл-Аризә гачыш әмәлијјатыны һәјата кечирдијинә ҝөрә һеч вахт пешман олмадығыны вурғулајараг, әмәлијјатын бөјүк месажы олдуғуну вә "чохлары бунун мүбаризәјә бөјүк тәсир ҝөстәрдијини" сөјләди.
О, сонда һәр кәси Фәләстин давасыны дәстәкләмәјә чағырыб вә дејиб: “Бу халгда һәр кәсин азадлыг идеалларынын һәјата кечирилмәсиндә ролу вар.”
Маһмуд Әл-Аризә атәшкәс вә әсир мүбадиләси разылашмасы заманы чохлу сајда фәләстинли әсирлә бирликдә азад едилиб вә разылашмаја ујғун олараг Мисирә депортасија едилиб.
Хатырладагки, Маһмуд Әл-Аризә башчылыг етдији алты нәфәрлик дәстә илә бирликдә 2021-ҹи илин 6 сентјабыр тарихиндә ҝеҹ әсаатларында, сионист режими тәрәфиндән “сејф” адландырылан Ҝилбоа һәбсханасындан гачмаға наил олдмишдур.
Сонист режимин 12-ҹи каналы 6 фәләстинли әсирин Ҝилбоа тәһлүкәсизлик зинданындан гачмасынын јени ҝөрүнтүләри илә бағлы һазырладығы хүсуси репортажда гејд едиб ки, бу гачышын ҝөрүнтүләри 20 дәгигә әрзиндә һәбсхана ҝөзәтчиләриндән биринин белә фәргинә вармадығы һалда гејдә алыныб.
Рәсми олараг 2004-ҹү илдә бир груп Ирландијалы експертин нәзарәти алтында ачылан Ҝилбоа һәбсханасы, сәрт тәһлүкәсизлик тәдбирләринә малик олдуғуна ҝөрә “сејф” адландырылыр. Белә ки, онун камералары сејф шәкилиндә тикилиб.
