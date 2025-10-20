“Биз Шаһ Истәмирик!” шүары АБШ-нин бүтүн бөлҝәләрини бүрүдү. Милјонларла америкалы Трампын сијасәтләринә етираз едир \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәнбә ҝүнүндән етибарән јерли вахтла АБШ-нин бүтүн шәһәрләриндә милјонларла америкалы аксија кечирәрәк бу өлкәнин анормал президенти Доналд Трампын сијасәтләрини вә онун һөкумәтинин “авторитар” јанашмаларына етираз едибләр.
Нју-Јорк бөлҝәсиндәки Таимс мејданында минләрлә инсан “Етираздан даһа вәтәнпәрвәр бир шеј јохдур” вә “Фашизмә гаршы мүгавимәт” кими шүарларын јазылдығы плакатлар галдырараг, Нју-Јорк штатынын мүхтәлиф јерләриндә етираз јүрүшләри кечириб.
Бундан башга, минләрлә нәфәр Бостон, Атланта вә Чикаго хијабанларында, һәмчинин Вашингтон вә Лос-Анҹелесин мәркәзиндә јүрүшләр тәшкил едиб. Етиразчылар республикачылар тәрәфиндән идарә олунан бир нечә штатда конгрес биналарынын гаршысында да нүмајишләр кечирибләр.
