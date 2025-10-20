Моссад ҹасусу Гумда едам едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИСНА Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Гум вилајәтинин Баш Һакими сионист Исраил режиминә ишләјән бир ҹасусусн едам едилдијини билдириб.
Баш Һаким бу барәдә елан едиб: Моссад ҹасусунун едам һөкмү октјабрын 16-сы шәнбә ҝүнү сәһәр иҹра олунуб.
Мүһариб, (инсанлар үзәринә одлу вә ја сојуг силаһдан истифадә етмәк) вә Муфсидун фил әрз (јер үзүндә фәсад төрәтмәк) кими исбата јетмиш иттиһамлар илә ҹасусун өлүм һөкмү, Али Мәһкәмәнин ону тәсдигләдикдән вә барәсиндә галдырылан әфв тәләбини рәдд етмәсиндән сонра ҹуһуд ҹасусунун едам һөкмү Гум һәбсханасында иҹра едилиб.
