Сионист режим Гәзза золағында 20-дән чох нөгтәјә һүҹум едиб \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Гәссам бригадаларынын атәшкәсин позулмасыны тәкзиб етмәсинә бахмајараг, сионист режимин дөјүш тәјјарәләри бу ҝүн Гәззанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә 20-дән чох нөгтәни бомбалајыб.
Фәләстин әл-Јәвм информасија аҝентлијинин базар ҝүнү вердији мәлумата ҝөрә, бу һүҹумларла ејни вахтда Исраил баш назиринин офиси билдириб ки, Бенјамин Нетанјаһу мүгавимәт гүввәләринә аид һәдәфләрә гаршы зәрбәләр ендирилмәси барәдә ҝөстәриш вериб.
Бу контекстдә АБШ-нин Ахиос хәбәр порталы бәзи мәнбәләрә истинадла мәлумат вериб ки, сионист режим Гәззада атәшкәсин иҹрасына нәзарәт едән АБШ Мәркәзи Команданлығы васитәсилә Трамп администрасијасыны бу ҝүн һәјата кечирилән һава һүҹумларындан хәбәрдар едиб.
Порталын мәлуматына ҝөрә, ишғалчы режимин бир рәсмиси билдириб ки, Исраил бу һүҹумлары һәјата кечирмәк үчүн АБШ-дән иҹазә алмајыб, садәҹә Вашингтону ҝөрүлән тәдбирләр барәдә мәлуматландырыб.
