Фото Һесабат | Мазандаран Мүбариз вә Фәдакар Руһаниләрин Хатирә Комитәсинин үзвләри Ајәтуллаһ Ҹавади Амоли илә ҝөрүшүбләр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн 23 октјабр, 2025-ҹи ил, ҹүмә ахшамы ҝүнү, Мазандаран Әјаләтинин Мүбариз вә Фәдакар Руһаниләрин Хатирә Комитәсинин үзвләри Мәсумәји Гум шәһәринә сәфәр чәрчивәсиндә, Али Тәглид Мәрҹәләриндән олан Ајәтуллаһ Ҹавади Амоли һәзрәтләри илә игамәтҝаһында ҝөрүшүбләр.
23 oktyabr 2025 - 16:40
Xəbər kodu: 1742137
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һади Чөһрәгани
Sizin rəyiniz