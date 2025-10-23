Фото Хәбәр | Гәзза Базарлары Атәшкәсдән Сонра Һәјата Гајыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Атәшкәс разылашмасынын тәтбиги вә ганунсуз сионист режим һәрбчиләринин ҝери чәкилмәси илә Гәзза шәһәриндәки Әл-Ҹәлаә бөлҝәсинин базарлары јенидән ҹанланыб вә инсанларын ҝәлиш-ҝедишинә шаһид олур. Мүнагишәләр вә һәрби һүҹумлар сәбәбиндән узун мүддәт базарлара ҝетмәкдән мәһрум олан Фәләстин вәтәндашлары, бу тиҹарәт мәркәзләринин јенидән ачылмасы илә ҝүндәлик еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн зәрури маллары алмаға вә тәмин етмәјә јөнәлибләр.
23 oktyabr 2025 - 16:53
Xəbər kodu: 1742142
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
