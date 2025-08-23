Трамп Демократларын рәһбәрлик етдији шәһәрләрә гошун јеритмәк планыны ачыглајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ президенти Доналд Трамп, јерли һәрби гүввәләрин илк тәјинат јери олараг Иллинојс штатынын Чикаго олмагла, Демократларын рәһбәрлик етдији диҝәр шәһәрләрә јерләшдирилмәсини ҝенишләндирмәк нијјәтиндә олдуғуну билдирди.
АБШ Мүдафиә Назирлији һазырда Вашингтонда патруллуг едән Милли Гвардија гошунларынын силаһланаҹағыны тәсдигләдикдән аз сонра Трампын хәбәрдарлығы едилиб.
Пентагон ҹүмә ҝүнү вердији ачыгламада, гәрарын бирбаша АБШ Мүдафиә назири Пит Һегсет тәрәфиндән верилдијини билдириб.
Трамп августун 11-дә Милли Гвардијанын Вашингтона ҝөндәрилмәси әмрини вермишди – бахмајараг ки, Бөјүкшәһәр Полис Идарәсинин зоракылыг ҹинајәтләри статистикасы шәһәрдә зоракылыг ҹинајәтләринин сон 30 илдә ән ашағы сәвијјәдә олдуғуну ҝөстәрир.
Трамп, Вашингтонун полис гүввәләринә нәзарәти әлә кечирмәк үчүн вердији 30 ҝүнлүк мүддәтинин сонуна јахынлашдығы бир вахтда пајтахтда ҹинајәти “милли фөвгәладә вәзијјәт” елан етмәклә вахт мәһдудијјәтиндән јан кечә биләҹәјинә дә ишарә едиб.
