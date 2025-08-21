Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист Исраил режим медиасы јәһудиләрин ишғал етдикләри әразиләрдәки һәрби чатышмазлыг сәбәбиндән режимин Исраилдән кәнардан јәһуди әсҝәрләри ҹәлб етмәјә чалышдығыны ачыглајыб.
Бу барәдә Јәмәнин Әл-Масираһ каналы сионист режим ордусунун радиосуна истинадла мәлумат јајыб.
Һәрби гурум 10-12 мин кадр чатышмазлығы илә үзләшир вә бу чатышмазлығы арадан галдырмаг үчүн режим хариҹиндән ҝәнҹ јәһудиләри чохиллик хидмәтә ҹәлб етмәји планлашдырыр.
Ганичән сионист режим орду радиосу дејиб: “Исраил ордусунун јүксәк рүтбәли рәсмиләри иллик һәдәфләринин АБШ вә Франсадакы јәһуди иҹмаларына јөнәлмәклә, Исраилдән кәнардан 600-700 әлавә әсҝәр ҹәлб етмәк олдуғуну ачыглајыблар.”
Исраил ордусу радиосу даһа сонра вурғулајыб: “Бу һәрәкәт аҹы реаллығы әкс етдирир; јерли фанатик ҝәнҹләр һәрби хидмәтдән узаглашдыглары үчүн орду Исраилдән узагда олан јәһудиләри ишә ҝөтүрмәјә мәҹбур олуб.”
Гејд едәк ки, бу аддым фашист Исраил режиминин Гәзза шәһәрини ишғал етмәк истәдији бир вахта тәсадүф едир.
