Президент Пезешкијанын Беларуса сәфәринин тәфәррүатлары

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Беларус Рәјасәт Һејәтинин Мәтбуат Хидмәти бу өлкәнин президенти Александр Лукашенконун августун 20-дә Иран президенти Мәсуд Пезешкиан илә ҝөрүшүб вә данышыглар апараҹағыны ачыглајыб.
Беларус Рәјасәт Һејәтинин мәлуматына ҝөрә, Пезешкиан бу ҝүн, августун 19-да рәсми сәфәрлә Минскә сәфәр едиб.
Беларусун рәсми хәбәр аҝентлији БелТА хәбәр верир ки, ики өлкә президентләри Минскдәки Мүстәгиллик Сарајында һәм икитәрәфли, һәм дә даһа ҝениш сәвијјәдә мүзакирәләр апараҹаглар вә бу, сон нәтиҹәдә ики өлкә арасында тәрәфдашлығын ҝүҹләндирилмәсинә јөнәлмиш икитәрәфли сәнәдләрин имзаланмасына ҝәтириб чыхараҹаг.
Александр Лукашенко вә Мәсуд Пезешкианын тиҹарәт, инвестисија, сәнаје әмәкдашлығы, елм, технолоҝија вә тәһсил саһәләриндә бирҝә лајиһәләрин һәјата кечирилмәси, һәмчинин Аврасија Игтисади Иттифагы, Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилаты, БРИҸС вә БМТ дахил олмагла бејнәлхалг тәшкилатлар чәрчивәсиндә координасија саһәсиндә Иран-Беларус әмәкдашлығыны да мүзакирә етмәси планлашдырылыр.
Бу данышыгларда реҝионал проблемләр вә бејнәлхалг тәһлүкәсизлик дә мүзакирә олунаҹаг.
Sizin rəyiniz