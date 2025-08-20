Иран Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәринин сионист режимин тәҹавүзкар мүһарибәсиндә шәһид олан ҝенерал аиләләри илә ҝөрүшүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Иран Ислам Республикасы Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри доктор Ислами, Шәһид ҝенерал Багири, ҝенерал Салами, ҝенерал Һаҹызадә вә Шәһид ҝенерал Рәшидин аиләләри илә ҝөрүшүб.
Бу ҝөрүшдә ҹәнаб Мәһәммәд Ислами гејд олунан Шәһид ҝенералларын өлкәнин һәрби ишләринин вә мүдафиә габилијјәтинин инкишафында ҝөстәрдикләри әвәзсиз хидмәтләрә ҝөрә онларын аиләләринә тәшәккүр едиб.
Президенти мүавини вә Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри, ҹәнаб Мәһәммәд Ислами, ҝенерал-полковник Мәһәммәд Багири (кечмиш Баш Гәрарҝаж рәиси), ҝенерал Һүсејн Салами (кечмиш Иран Ингилаб Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) баш командири), ҝенерал Әмирәли Һаҹызадә (кечмиш СЕПАҺ Һава-Космик Гүввәләринин командири) вә ҝенерал Гуламәли Рәшид (кечмиш “Хатәмүл-әнбија” Мәркәзи Гәрарҝаһынын командири) олан шәһидләрин аиләләрини евләриндә зијарәт едиб вә онларла сәмими сөһбәт апарыб.
