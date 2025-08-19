Бејнәлхалг Енержи Аҝентлији: Иранын нефт истеһсалы 200 мин баррел артыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Бејнәлхалг Енержи Аҝентлији Иран Ислам Республикасынын хам нефт истеһсалынын ијул ајында тәхминән 200 мин баррел артдығыны билдириб.
Бејнәлхалг Енержи Аҝентлијинин ән сон гыса мүддәтли енержи базары ајлыг прогноз һесабатында гејд олунуб ки, Иранын нефт истеһсалы ијул ајында ҝүндәлик 3 милјон 270 мин баррелә чатыб ки, бу да ијул ајында ҝүндәлик 3 милјон 80 мин баррел истеһсал илә мүгајисәдә 190 мин баррел артым демәкдир.
Һесабатда билдирилир ки, Нефт Ихраҹ едән Өлкәләр Тәшкилатынын (ОПЕҸ) 12 үзв өлкәсинин үмуми нефт истеһсалы ијул ајында ҝүндәлик 28 милјон 210 мин баррел тәшкил едиб ки, бу да ијун ајы илә мүгајисәдә 210 мин баррел азалма ҝөстәрир; ијун ајында ОПЕҸ үзвләринин нефт истеһсалы ҝүндәлик 28 милјон 420 мин баррел олуб.
