“ИСРАИЛ РЕЖИМИ” БӘШӘРИЈЈӘТИН ХӘРЧӘНҜ ШИШИДИР
Фото Репортаж | Чохмилләтли јардым учушлары Гәззада аҹлыг бөһраныны сәнҝитмәјә чалышыр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бөһран вә үмидсизлик ичәрисиндә Гәзза сәмасы бу ҝүнләрдә үмидвериҹи бир мәнзәрәјә ев саһиблији едир: Чохмилләтли јардым учушлары. Мүхтәлиф милләтләрин бајраглары алтында учан тәјјарәләр аҹлығын ағырлығы алтында сағ галмаг үчүн мүбаризә апаран халга һәјати ваҹиб әрзаг вә дәрман еһтијатлары ҝәтирир. Бу координасија едилмиш бејнәлхалг сәј тәкҹә һуманитар акт дејил, Гәззанын үзләшдији мисли ҝөрүнмәмиш һуманитар бөһранла мүбаризәдә глобал һәмрәјлијин мадди символудур. Гәззаја јардымын чатдырылмасынын ән тәсирли јолу илә бағлы ҹидди суаллар олса да, бу чохмилләтли әмәлијјат ҝүнаһсыз инсанларын әзабыны јүнҝүлләшдирмәк үчүн бејнәлхалг гәтијјәти нүмајиш етдирир.
21 avqust 2025 - 12:48
Xəbər kodu: 1718955
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
