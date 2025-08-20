Иран: Телеграф гәзетинин ҹасус сијаһысы илә бағлы һесабаты сахтадыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинә бағлы мәсул бир мәнбә “Әл-Ҹәзирә” телеканалына вердији ачыгламада, Инҝилтәрәнин Телеграф гәзетиндә јајымланан вә ҝуја Талибан тәрәфиндән ҹасусларын сијаһысынын Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусуна (СЕПАҺ) тәгдим едилдијини иддиа едән хәбәри рәдд едәрәк, сахта вә әсассыз адландырыб.
Сөзүҝедән мәнбә вурғулајыб ки, бу хәбәр Иран Ислам Республикасына гаршы сионист медиалар тәрәфиндән апарылан тәшкилатланмыш гарајахма кампанијасынын бир һиссәсидир.
