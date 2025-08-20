  1. Ana səhifə
ИИР вә Беларус арасында 12 әмәкдашлыг сәнәди вә 1 бирҝә бәјанат имзаланыб

20 avqust 2025 - 21:56
Иран вә Беларус арасында 12 әмәкдашлыг сәнәди вә 1 бирҝә бәјанат имзаланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өлкәмизин президентинин Минскә сәфәри заманы Иран вә Беларусун јүксәк сәвијјәли рәсмиләри 12 әмәкдашлыг сәнәди вә 1 бирҝә бәјанат имзалајыблар.

Мәсуд Пезешкианын Беларуса сәфәри заманы бу ҝүн ҝүнортадан сонра, чәршәнбә ҝүнү, августун 20-дә Иран вә Беларусун јүксәк сәвијјәли рәсмиләри ики өлкә президентләринин иштиракы илә сијасәт, бејнәлхалг һүгуг, туризм, инҹәсәнәт, медиа, сағламлыг, әҹзачылыг, сәнаје, әтраф мүһит, Хүсуси Игтисади Зоналар вә инвестисија саһәләриндә 12 әмәкдашлыг сәнәди имзалајыблар.

Бу мәрасимдә Иран вә Беларус президентләри һабелә сәфәрлә бағлы бирҝә бәјанат имзалајыблар.

