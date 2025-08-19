Вәһһабиләрин јәһуди ағаларына төһвәси: Сионистләр Суријанын Голан тәпәләриндә гәсәбә салыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режиминин "и24 Неwс" медиасы ифша едиб ки, бир груп сионист мүһаҹир Сурија әразисиндә јерләшән ишғал олунмуш Голан тәпәләринә һүҹум едәрәк јени гәсәбә салмаг мәгсәдилә һәмин әразијә дахил олублар.
ИРНА-нын чәршәнбә ахшамы ҝүнүндә јајымладығы мәлумата ҝөрә, "и24 Неwс" билдириб ки, сионистләр дүнән Суријадакы гејри-сабит вәзијјәтдән истифадә едәрәк Голан тәпәләриндә јени бир јашајыш мәнтәгәси – “Нове Башан” адлы гәсәбә салмаг үчүн бөлҝәјә дахил олублар.
Онлар фашист Исраил режиминин ордусундан бу әразидә узун мүддәт галмағы вә һәмин гәсәбәнин салынмасы үчүн дәстәк ҝөстәрмәји тәләб едибләр.
Гејд едәк ки, вәһһабиләрин Тәһрир әл-Шам террор тәшкилаты АБШ, сионист режим вә Инҝилтәрә башда олмагла Түркијә вә Әрәб өылкәләринин малијјә вә лоҹистик дәстәкиндән истифадә едәрәк Суријада силаһлы чеврилишлә Бәшшар Әсәд һакимијјәтини девирәрәк, Суријаны сионист режиминин ишғалы үчүн мүнбит вәзијјәтә ҝәтиздирди. Вә Бәшшар Әсәдин чеврилиши илә, фашист Исраил режими Суријанын Голан тәпәләрини ишғал етди.
