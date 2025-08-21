  1. Ana səhifə
АБШ-а мәхсус алтынҹы Ф-18 гырыҹысы гәзаја уғрады

Гырыҹы тәјјарәнин пилоту хилас едиләрәк хәстәханаја чатдырылса да, онун вәзијјәти илә бағлы мәлумат јохдур.

21 avqust 2025 - 14:39
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ рәсмиләри АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринә аид Ф-18 Супер Һорнет дөјүш тәјјарәсинин Вирҹинија саһилләриндә гәзаја уғрадығыны ачыглајыб.

ИРНА-нын CBS телеканалына истинадән вердији мәлумата ҝөрә, инсидент чәршәнбә ҝүнү јерли вахтла тәлим учушу заманы баш вериб.

Гырыҹы тәјјарәнин пилоту хилас едиләрәк хәстәханаја чатдырылса да, онун вәзијјәти илә бағлы мәлумат јохдур.

АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин сөзчүсү Ҹеки Парашар билдириб ки, гәзанын сәбәбләри арашдырылыр. Онун сөзләринә ҝөрә, тәјјарәнин галыглары һәлә дә судан чыхарылмајыб.

Бу, АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин сон 10 ајда гәзаја уғрајан алтынҹы Ф-18 дөјүш тәјјарәсидир.

АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин мәлуматына ҝөрә, бу гырыҹыларын һәр биринин истеһсалынын дәјәри тәхминән 67 милјон доллардыр.

