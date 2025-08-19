Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкиан Ермәнистан сәфәри чәрчивәсиндә Ирәван шәһәриндә јерләшән Иранын тарихи дини абидәси олан Ҝөј Мәсҹиди зијарәт едиб.
О, Мәсҹидин мүхтәлиф һиссәләринә бахыш кечирдикдән сонра орадакы мөминләрлә бирликдә мәғриб вә иша намазларыны гылыб.
Ирәванын Ҝөј Мәсҹиди (Мәсҹид - Һүсејнәли Хан Мәдрәсәси) ХВIII әсрә – һиҹри тәгвими илә ХII әсрә аид Иранын Ирәван Ханлығындакы тарихи дини абидәсидир. Бу Мәсҹид Ирәван шәһәринин тарихи базар мејданынын (Ирәванын тарихи Көһнә базары) јахынлығында тикилиб. Һал һазырда һәмин әрази "көһнә базар" адлы үстүөртүлү бөјүк бир тиҹарәт мәркәзи кими истифадә едилир.
Ҝөј Мәсҹид, онун баниси Һүсејнәли Хан Гаҹарын ады илә дә таныныр. Бу Мәсҹид вә мәдрәсә комплексинин әсас шәһәр мәсҹиди функсијасыны јеринә јетирдији билдирилир. Һиҹри 1179-ҹу илдә, Иранын Ирәван Ханлығынын һакими Һүсејнәли Хан (Гаҹар) Бејҝләрбејҝи тәрәфиндән тәгрибән 6 мин түмән хәрҹ илә инша етдирилиб. Мәсҹид бу ҝүн дә Ирәванын мәркәзиндә јерләшир.
Sizin rəyiniz