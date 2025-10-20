Зеленушка Америкадан әлибош гајыдыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ахиос АБШ вә Украјна лидерләринин ҝәрҝин ҝөрүшү илә таныш олан ики мәнбәјә истинадән јазыб ки, Доналд Трамп ҝөрүшдә Володимир Зеленскијә өлкәни һәләлик узагмәнзилли “Томаһавк” ганадлы ракетләри илә тәмин етмәк нијјәтиндә олмадығыны билдириб.
Зеленски Украјнаја јени силаһлар ҝөндәрмәк өһдәлији илә Вашингтону тәрк етмәјә үмид едирди, лакин Русија президенти Владимир Путинлә узун мүддәт давам едән зәнҝдән бир ҝүн сонра Трампын башга фикирләри олдуғуну анлады.
Мәнбәләрин билдирдијинә ҝөрә, Трамп ачыг шәкилдә билдириб ки, онун индики приоритети дипломатијадыр вә о, Томаһавк ракетләри илә тәмин едилмәсинин буну поза биләҹәјини дүшүнүр.
Бир мәнбә ҝөрүшүн “асан олмадығыны”, диҝәри исә “пис” олдуғуну билдириб. "Һеч ким гышгырмырды, амма Трамп сәрт иди" дејә биринҹи мәнбә билдириб.
