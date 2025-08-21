Ким Чен Ин Шимали Кореја гошунларынын Украјна мүһарибәсиндә иштиракыны јүксәк гијмәтләндириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шимали Кореја лидери Ким Чен Ин һәрби рәсмиләрлә ҝөрүшү заманы өлкәсинин гошунларынын Русија-Украјна мүһарибәсиндә ҝөстәрдији гәһрәманлыглары јүксәк гијмәтләндириб.
Бу барәдә ҹүмә ахшамы сәһәр Кореја Мәркәзи Хәбәр Аҝентлији јазыб: “Ким Курск вилајәтинин азад едилмәси әмәлијјатында иштирак едән силаһлы гүввәләрин дөјүш һиссәләринин шүҹаәтини вә гәләбәсини јүксәк гијмәтләндириб”.
Ким дејиб: “Ордумуз гәһрәман ордудур. Ордумуз өзүнүн хүсуси кејфијјәтини там нүмајиш етдирди. Белә бир нәтиҹә силаһлы гүввәләримизин дүнјанын ән гүдрәтли ордусу кими нүфузуну даһа да ҝүҹләндирди.
