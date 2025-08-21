  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Асија

ШӘРГИ АСИЈА ХӘБӘРЛӘРИ

Ким Чен Ин Шимали Кореја гошунларынын Украјна мүһарибәсиндә иштиракыны јүксәк гијмәтләндириб

21 avqust 2025 - 14:21
Xəbər kodu: 1718983
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ким Чен Ин Шимали Кореја гошунларынын Украјна мүһарибәсиндә иштиракыны јүксәк гијмәтләндириб

Ким дејиб: “Ордумуз гәһрәман ордудур. Ордумуз өзүнүн хүсуси кејфијјәтини там нүмајиш етдирди. Белә бир нәтиҹә силаһлы гүввәләримизин дүнјанын ән гүдрәтли ордусу кими нүфузуну даһа да ҝүҹләндирди.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шимали Кореја лидери Ким Чен Ин һәрби рәсмиләрлә ҝөрүшү заманы өлкәсинин гошунларынын Русија-Украјна мүһарибәсиндә ҝөстәрдији гәһрәманлыглары јүксәк гијмәтләндириб.

Бу барәдә ҹүмә ахшамы сәһәр Кореја Мәркәзи Хәбәр Аҝентлији јазыб: “Ким Курск вилајәтинин азад едилмәси әмәлијјатында иштирак едән силаһлы гүввәләрин дөјүш һиссәләринин шүҹаәтини вә гәләбәсини јүксәк гијмәтләндириб”.

Ким дејиб: “Ордумуз гәһрәман ордудур. Ордумуз өзүнүн хүсуси кејфијјәтини там нүмајиш етдирди. Белә бир нәтиҹә силаһлы гүввәләримизин дүнјанын ән гүдрәтли ордусу кими нүфузуну даһа да ҝүҹләндирди.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha