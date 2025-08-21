Теамп, Венесуеланы јендирмәк үчүн Кариб дәнизинин ҹәнубуна үч дөјүш ҝәмиси вә минләрлә әсҝәр ҝөндәрир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ һөкумәти наркотик картелләри илә мүбаризә апармаг бәһанәси илә Венесуелада чврилишетмәк үчүн Кариб дәнизинин ҹәнубуна үч һәрби ҝәми вә минләрлә һәрбчи ҝөндәрмәји әмр едиб.
Бу барәдә ҹүмә ахшамы сәһәр Реутерс аҝентлији адынын чәкилмәсини истәмәјән ики мәнбәјә истинадән јазыб.
Сәрәнҹама әсасән, USS San Antonio, USS Iowa Jima вә USS Fort Lauderdale ҝәмиләринин базар ҝүнүнә гәдәр Венесуела саһилләринә чатмасы ҝөзләнилир.
Ҝәмиләр 2200 дәниз пијадасы да дахил олмагла 4500 һәрбчи дашыјыр.
Бу һәрби тәдбирләр АБШ президенти Доналд Трампын администрасијасынын Венесуела президенти Николас Мадуроја тәзјиги артырмасы вә онун әлә кечирилмәсинә ҝөрә мүкафаты 50 милјон доллара чатдырмасы илә әлагәдардыр.
Вашингтон Мадуронун ики президент сечкиләриндәки гәләбәсини рәдд едиб вә ону "Ҹартел де лос Солес" адлы кокаин алвери илә мәшғул олан група рәһбәрлик етмәкдә ШӘРЛӘЈИБ.
Венесуела президенти АБШ-ын "тәһлүкәләринә" ҹаваб олараг, Боливар Милли Силаһлы Гүввәләринин (ФАНБ) бир һиссәси олан 4,5 милјон јарымһәрби гүввәнин өлкә дахилиндә сәфәрбәр олундуғуну вә јерләшдирилдијини елан едиб.
Мадуро вурғулајыб: “Һеч бир империја Венесуела вә Ҹәнуби Американын мүгәддәс торпагларына тохунмајаҹаг”.
