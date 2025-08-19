Сионист Исраил режим медиасы: Иран ракет һүҹуму илә Исраилин енержи објектләрини мәһв етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фарс Хәбәр Аҝентлијинин Игтисади Групунун билдирдијинә ҝөрә, ушаг гатили Исраил фашист режиминин Исраил Һајом гәзети базар ертәси белә бир ачыглама вериб; Шир Нәрилтиси Әмәлијјаты (12 ҝүнлүк мүһарибә) кими танынан һәрби әмәлијјат заманы Иран тәрәфиндән Исраилә ракет һүҹуму һәјата кечирилиб вә бу, Исраилин енержи инфраструктуруна ҹидди зијан вуруб.
Гәзетин јаздығына ҝөрә, һүҹум, Исраилин һәјати ваҹиб инфраструктурунун һәрби тәһдидләрә гаршы јүксәк һәссаслығыны ҝөстәрир. Илкин мәлуматлара ҝөрә, бу һүҹум Исраилин енержи објектләринә вә бору кәмәрләринә ҹидди зијан вуруб. Дәјмиш зијанын дәгиг тәфәррүаты һәлә ачыгланмајыб, лакин бу һүҹумун әһәмијјәти Исраил иҹтимаијјәтиндә вурғу илә гејд олунуб.
Исраил Һајом гәзети әлавә едиб; Һүҹумдан сонра Исраил һәрби рәсмиләри сүрәтлә һәрәкәтә кечәрәк һүҹумун тәсир вә нәтиҹәләрини сензура едәрәк азалтмаға чалышыблар.
Гәзет вурғулајыб; Исраил һәрби рәсмиләри әввәлҹә бу һүҹумун Иран гүввәләринә ҝәләҹәк һәдәфләри мүәјјән етмәсинә көмәк етмәмәси үчүн дәгиг јерини ҝизли сахламаға чалышдылар. Бунунла белә, ракет зәрбәсинин ҝөрүнтүләри Әл-Ҹәзирә каналында јајымландыгдан сонра Исраил һәрби рәсмиләри етираф едибләр ки, һүҹумун јери иҹтимаијјәтә мәлум олуб вә даһа ҝизли сахланыла билмәз.
Исраил Һајом газети билдириб ки, 12 ҝүнлүк мүһарибә заманы Иранын Исраилин енержи инфраструктуруна вә Һајфа нефт емалы заводуна ракет һүҹуму ҹидди зијан вуруб.
Һајфа нефт емалы заводу Исраилин ән бөјүк нефт емалы заводларындан биридир вә Исраилин јанаҹаға олан тәләбатынын бөјүк бир һиссәсини ҝүндәлик 9000-12000 барел нефтлә тәмин едир. Стратежи јерләшмәсинә вә һәјати ролуна ҝөрә нефт емалы заводу Исраилин енержи инфраструктурунун ән мүһүм мәнтәгәләриндән бири һесаб олунур вә онун ишдән дүшмәси мүхтәлиф игтисади вә сәнаје саһәләринин јанаҹаг вә енержи тәҹһизатында ҝениш шәкилдә тәтилә вә зијана сәбәб олуб. Исраил рәсмиләри елан едибләр ки, Һајфа нефт емалы заводунун там әсаслы тәмири 2025-ҹи илин сентјабр ајына гәдәр давам едәҹәк вә бу әһәмијјәтли игтисади зијанлара сәбәб олаҹаг.
Нефт емал заводунда ишин дајанмасы енержи хәрҹләринин артмасына, јанаҹаг еһтијатларынын азалмасына, нәглијјат вә сәнаједә проблемләрә сәбәб олуб. Бу критик инфраструктура дәјән зијан Исраилдә дә дәрин тәһлүкәсизлик вә игтисади нараһатлыглар јарадыб.
