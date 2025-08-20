Фото Һесабат | Рәзәви Һәрәминдә Мүгавимәт Мәләкләри адлы Хүсуси Програм

20 avqust 2025 - 22:47
Xəbər kodu: 1718752
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сәфәр ајынын сон онҝүнлүјү, хүсуси илә дә Имам Рзанын (ә) шәһадәти ҝүнләриндә Астан Гүдс Рәзәви Гуран Мәсәләләри Мәркәзинин сәјләри илә Иран вә сионист режим арасында он ики ҝүнлүк мүһарибә Шәһид олмуш ушаг вә аналарынын хатирәсинә “Мүгавимәт мәләкләри” адлы хүсуси Гуран програмы кечирилиб. Имам Рзанын (әлејһи сәлам) мүгәддәс һәрәминин Имам Хомејни (ризвануллаһи әлејһ) адына шәбистанында кечирилән хатирә мәрасиминдә 3 мин көрпә иштирак едиб.
