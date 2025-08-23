  1. Ana səhifə
АМЕРИКА ХӘБӘРЛӘРИ

АБШ Мүдафиә Кәшфијјат Идарәсинин директору Ирана һүҹумун нәтиҹәләрини гијмәтләндирдикдән сонра вәзифәсиндән узаглашдырылыб

23 avqust 2025 - 12:51
Xəbər kodu: 1719518
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ-дакы мәлуматлы мәнбәләр, Мүдафиә Кәшфијјат Идарәсинин ики ај әввәл Иранын нүвә објектләринә һәрби һүҹумун нәтиҹәләринә даир гијмәтләндирмәсини дәрҹ етдикдән сонра, Америка Мүдафиә Назири тәрәфиндән Мүдафиә Кәшфијјат Идарәсинин рәһбәрини вәзифәсиндән узаглашдырдығыны билдирибләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сәудијјә Әрәбистанынын Әл-Шәрг хәбәр шәбәкәси бу ҝүн сәһәр (шәнбә) өз сајтында јазыб: “АБШ Сенатындан демократ Марк Уорнер Пентагона бағлы Мүдафиә Кәшфијјат Идарәсинин (ДИА) рәһбәри ҝенерал Ҹефри Крузун тутдуғу вәзифәдән узаглашдырылдығыны ачыглајыб вә бу аддымы һазыркы президент Доналд Трампын администрасијасында кәшфијјат органларынын фәалијјәтинин сијасиләшдирилмәсинин сон нүмунәси кими гијмәтләндириб.”

Washington Пост газети дә бу барәдә мәлумат јајыб: “АБШ Мүдафиә Кәшфијјат Аҝентлијинин рәһбәринин вәзифәсиндән азад едилмәси аҝентлијин өтән илин ијунунда өлкәнин Ирандакы үч бөјүк нүвә објектинә һәрби һүҹуму илә бағлы илкин гијмәтләндирмәсинин Трамп администрасијасынын кәскин гәзәбинә сәбәб олмасындан сонра баш вериб.”

