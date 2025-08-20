Мүдафиә назири: Иранын јени ракети мүмкүн дүшмән авантүризминә ҹаваб олараг истифадә олунаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мүдафиә вә силаһлы гүввәләрә дәстәк назири 12 ҝүнлүк мүһарибә заманы Иранын ракет зәрбәләрини тәсвир етмәјә имкан вермәјән сионист режимин медиа сензурасына тохунараг деди: Биздә әввәлкиндән гат-гат јахшы имканлара малик ракетләр вар ки, онлар мүмкүн дүшмән авантүризминә ҹаваб олараг истифадә олунаҹаг.
Бригада ҝенералы Әзиз Нәсирзадә “Мүдафиә Сәнајеси Ҝүнү” мүнасибәти илә Теһранда јашајан бир груп хариҹи һәрби һәмкары илә кечирилән ҝөрүшдә журналистләрә дејиб: Иран Ислам Республикасы 12 ҝүнлүк тәтбиг едилмиш мүһарибәдә тәкҹә сионист режимлә үз-үзә дејилди, һәм дә бу мүһарибәдә АБШ-ын бүтүн мадди-техники дәстәји вә имканлары вар иди.
О әлавә етди: Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләри 12 ҝүнлүк мүгәддәс мүдафиә дөврүндә һеч бир шәкилдә хариҹи ресурслара архаланмады вә мүһарибәдә истифадә едилән һәр шеј бу өлкәнин мүдафиә сәнајеси тәрәфиндән истеһсал едилди вә дүнја ҝөрдү ки, истифадә едилән ракетләр өз һәдәфләрини там дәгигликлә вурду вә сионист дүшмәнә бөјүк зијан вурду.
Мүдафиә вә силаһлы гүввәләрә дәстәк назири сионист режимин 12 ҝүнлүк мүһарибә заманы дәјмиш зәрәрлә бағлы ҝениш хәбәр сензурасына тохунараг деди: Сионист режимин медиа сензурасы Иранын ракет зәрбәләрини там тәсвир етмәјә имкан вермәсә дә, амма бу зәрбәләр һаггында мәлуматлар ҝетдикҹә јајылды ки, бу да Иран Ислам Республикасы силаһлы гүввәләринин имканларына ишарә едир вә бизим ракетләримиздән истифадә етмәкдә кечмишдә истифадә олунмајан имканлардан гат-гат ҝүҹлү имканлара маликик.
Әмир Нәсирзадә 12 ҝүнлүк мүһарибәдә истифадә едилән ракетләрин бир нечә ил әввәл Мүдафиә Назирлији тәрәфиндән истеһсал едилдијини билдирәрәк әлавә етди: Бу ҝүн биз әввәлки ракетләрдән гат-гат јахшы имканлара малик ракетләр истеһсал етмишик вә онлара саһибик вә әҝәр сионист дүшмән нөвбәти маҹәраја әл атса, биз мүтләг бу ракетләрдән истифадә едәҹәјик.
О билдириб: “12 ҝүнлүк мүһарибәдә ән ҝүҹлү мүдафиә кими гејд олунан бүтүн мүдафиә габилијјәти, о ҹүмләдән ТҺААД, МЫМ-104 Патриот, Дәмир Гүббә вә Арроw системләри сионист режим тәрәфиндән истифадә едилиб вә бүтүн бу системләрә бахмајараг, сионист режим мүһарибәнин илк ҝүнләриндә ракетләримизин анҹаг 40 фаизинин һәдәфи вурмасынын гаршысыны ала билди. Амма мүһарибәнин сон ҝүнләриндә ракетләримизин 90 фаизи өз һәдәфләрини вурду вә бу, бизим һәм тәҹрүбәмизин артдығыны, һәм дә гаршы тәрәфин мүдафиә габилијјәтинин азалдығыны ачыг шәкилдә ҝөстәрди. Әҝәр бу тенденсија давам етсәјди, мүтләг Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләри үстүнлүк тәшкил едәҹәкди.
