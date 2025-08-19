Ҝенерал-мајор Сејјид Сәфәви: Јени мүһарибәнин баш вермә еһтималы вар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Имам Хаменеи һәзрәтләринин хүсуси мүшавири ҝенерал-мајор Сејјид Јәһја Рәһим Сәфәви чыхышында АБШ, Инҝилтәрә вә Сионист фшист режим илә јени мүһарибә еһтималынын артдығыны билдирәрәк, “Буну демәк истәрдим: биз јени бир мүһарибәнин астанасында гәрар тапмыш ола биләрик вә бәлкә дә бундан сонра даһа мүһарибә олмајаҹаг” дејиб.
Ҝенерал-мајор Сәфәви АБШ вә сионист режимин атдыглары аддымларына тохунараг дејиб: “АБШ вә сионист режим инаныр ки, сүлһ анҹаг ҝүҹ јолу илә бәргәрар ола биләр. Бах елә она ҝөрә дә Иран да өзүнү јүксәк гүдрәт сәвијјәсинә галдырмалыдыр”.
Имам Хаменеи һәзрәтләринин хүсуси мүшавири ҹәнаб Сејјид Сәфәви Силаһлы Гүввәләрин ән пис ссенариләрлә бағлы перспективлијини вурғулајараг әлавә едиб: “Биз әсҝәрләр олараг ссенариләр һазырлајыр, ән пис ссенариләри нәзәрдән кечирир вә буна ујғун олараг лазыми планлашдырма вә һазырлыглары едирик”.
Ҝенерал-мајор Сәфәви мөвҹуд вәзијјәтин атәшкәс демәк олмадығыны вурғулајараг, "Һазырда мүһарибә вәзијјәтиндәјик вә бу вәзијјәт һәр ан позула биләр. Сионист режим вә ја Америка илә һеч бир протокол вә разылашма јохдур" дејә о билдириб.
Ислам Ингилабы Рәһбәринин хүсуси мүшавири Ҝенерал-мајор ҹәнаб Сәфәви Иранын имканларынын ҝүҹләндирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајараг дејиб: “Биз һүҹум, дипломатик, медиа, кибермәкан, ракет вә дрон гүввәләри дә дахил олмагла мүхтәлиф саһәләрдә стратеҝија вә системләримизи инкишаф етдирмәлијик”.
Ҹәнаб Сәфәви сонда әлавә едиб: “Биз бу гәнаәтә ҝәлдик: Сүлһ истәјән һәр кәс мүһарибәјә һазыр олмалыдыр; ән јахшы мүдафиә һүҹумдур!”.
