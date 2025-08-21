АЛӘМЛӘРӘ РӘҺМӘТ ОЛАРАГ ҜӨНДӘРИЛӘН
Фото Репортаж | Ислам Пејғәмбәринин (с) шәһадәти ҝүнләри илә бағлы Имам Әли вә Имам Һүсејнин (ә) һәрәмләри гара өртүјә бүрүндү
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндә јерләшән Имам Әлинин (әлејһи сәлам) һәрәми илә Кәрбәла шәһәриндә јерләшән Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәрәми Әзиз Ислам Пејғәмбәри, Һәзрәти Мәһәммәд Мустәфанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) шәһадәтинин илдөнүмүнү гаршыламаг мәгсәди илә гара өртүјә бүрүнүб.
21 avqust 2025 - 13:03
Xəbər kodu: 1718962
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
